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محافظ بورسعيد يوجه بانتظام الكهرباء أثناء نهائى كأس الرابطة وعدم تخفيف الأحمال

السبت، 22 يوليو 2023 12:11 م
محافظ بورسعيد يوجه بانتظام الكهرباء أثناء نهائى كأس الرابطة وعدم تخفيف الأحمال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قيادات ومسئولى قطاع الكهرباء بالمحافظة بالحفاظ على انتظام التيار الكهربائى بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد، أثناء بث لقاء المصرى وسيراميكا بنهائى كأس الرابطة المقرر إقامته مساء اليوم. 
 
وطلب المحافظ، تأجيل جميع خطط تخفيف الأحمال ومناورات القطع والتقنين أثناء اللقاء لاتاحة الفرصة أمام مواطنى المحافظة لمتابعة وقائعه. 
 
جاء تحرك المحافظ فى هذا الشأن استجابة لمطالب المواطنين لمتابعة فريقهم اثناء المواجهة المصيرية بين المصري وسيراميكا كليوباترا في نهائي بطولة كأس الرابطة.

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