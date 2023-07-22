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محافظ الجيزة: رصف وتجميل طريق سقارة السياحى بالبدرشين بطول 1.5 كيلو متر

السبت، 22 يوليو 2023 11:38 ص
محافظ الجيزة: رصف وتجميل طريق سقارة السياحى بالبدرشين بطول 1.5 كيلو متر أعمال التطوير
كتبت - مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.
 
واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات الخاصة بمديرية الطرق بالمحافظة، حيث تابع راشد نسب التنفيذ في أعمال مشروع تطوير ورصف طريق سقارة السياحي بمركز ومدينة البدرشين، والذي تم تطويره بطول 1.5كم وبعرض 11م في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضاري لها وتسهيل الحركة المرورية.
 
وتابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق في تنفيذ أعمال التخطيط المروري لطريق سقارة من بدايته وحتى نهايته استكمالا لأعمال التخطيط والتطوير للعديد من الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة. 
 
وأكد "راشد"، أن طريق سقارة السياحي شهد أعمال تطوير ورصف بالكامل وإنشاء أسوار حديدية وجمالية علي جانبي الطريق وأرصفة وأعمدة إنارة وتخطيط وازدواج لحركة السير بالطريق لتسهيل الحركة المرورية. 
 
وشدد محافظ الجيزة على رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة الدورية لحالة النظافة بالطريق وعدم السماح بوجود أي مخلفات او قمامة وإحراء اي صيانات دورية سواء لأعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة والحفاظ على الشكل الحضاري له باعتباره أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية.
 
 
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