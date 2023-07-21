بدء رصف طريق محور عمرو بن العاص الجديد من أعلى الكبارى.. فيديو

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن بدء رصف طريق محور عمرو بن العاص الجديد من أعلى الكبارى، لإنجاز نسب العمل بالمشروع تمهيدا لتشغيله أمام حركة المرور قريبا.

وأوضحت المحافظة في فيديو عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، مراحل العمل بالمشروع في قطاع المحولات أكثر القطاعات أهمية بالمشروع، خاصة وأنه يشهد إنشاء مطالع ومنازل للمحور للقادم من شارع ترسا، مشيرة أنهم ثاني المطالع والمنازل التي يتم تنفيذهم ضمن أعمال المشروع بعد الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل المحور للقادم من شارع الهرم.

وأشارت المحافظة إلى أن المحور يعد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجديد، ويستهدف زيادة انسيابية الحركة المرورية وتقليل مسافة الرحلات بإقليم القاهرة الكبرى، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات.

وأوضحت أن المحور الجديد يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، ويتقاطع مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة، والثلاثيني، ومحمد أنور السادات "ترسا سابقاً").