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للمرة الثانية.. إلقاء القبض على صيدلى لترويجه عقاقير مخدرة في المنصورة

السبت، 22 يوليو 2023 09:20 م
للمرة الثانية.. إلقاء القبض على صيدلى لترويجه عقاقير مخدرة في المنصورة أدوية وعقاقير
الدقهلية _محمد الحبشي

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ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على "صيدلي" صاحب صيدلية شهيرة بمدينة المنصورة، وذلك للمرة الثانية في غضون 5 أشهر، حيث سبق ضبطه وبحوزته كميات من العقاقير المخدرة والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بداخل الصيدلية.
 
وكشفت الأجهزة الأمنية، انه تم شن حملة مكبرة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع قسم مكافحة العقاقير المخدرة وهيئة الدواء المصرية للتفتيش على الصيدليات.
 
وخلال الحملة تم  المرور على الصيدلية بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، واكتشفت الحملة وجود 150 أمبول فيتانيل المخدر، 50 أمبول نالوفين المخدر، 39 عقارا يتاح بأزيد من السعر الرسمي، 20 عقارا بدون فواتير، 110 عقارات منتهيى الصلاحية، 1 عقار خاص بمنظومة الشراء الموحد، وهاتف محمول ومبلغ مالي قدره 1600 جنية.
 
 
تم القاء القبض علي  "صلاح.ا.إ.ا"، 53 عامًا، صيدلي حر ومقيم شارع الجمهورية والسابق اتهامه في العديد من القضايا اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه
 
كانت معلومات قد وردت للعقيد  رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، بمزاولة طبيب صيدلي نشاطه للإتجار في العقاقير والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية، وطرحها للبيع داخل صيدلية شهيرة ملكه بنطاق شارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وذلك بعد ضبطه في شهر يناير الماضي وإخلاء سبيله على ذمة قضية.
 
يذكر أن الصيدلي قد جرى ضبطه في 25 يناير من العام الجاري وبحوزته 99238 قرصا مخدرا ومؤثرا على الحالة النفسية والعصبية ومهرب جمركيًا وأدوية مهربة من المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات، ومبلغ 3180 جنيه و3هواتف محموله وسيارة ملاكي و110 أمبولات مخدرة و40 جرام حشيش "ودفتر بفرة" بقصد التعاطي، وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله على ذمة القضية ليعود مجددًا لممارسة نشاطه بالمخالفه للقانون 
 
 
 
 
 
 
 
 

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