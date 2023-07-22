اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 07:29 م
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إحالة 107 موظفين للتحقيق بسبب الغياب وعدم الانضباط في أجا بالدقهلية

السبت، 22 يوليو 2023 06:28 م
إحالة 107 موظفين للتحقيق بسبب الغياب وعدم الانضباط في أجا بالدقهلية جانب من الحملة
الدقهلية _محمد الحبشي

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قام حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، بالمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات بالصحة، والطب البيطري ومراكز الشباب، رافق رئيس المدينة خلال جولته حسين البغدادي المدير التنفيذي ومدير التفتيش والمتابعة بالمحافظة، وكريمه صديق نائب رئيس مركز ومدينة أجا. 
 
وأسفرت نتائج التفتيش عن غياب َوعدم تواجد 107موظفين بقطاع الصحة بمستشفى أجا المركزى، ومركز طب الأسرة بمنية سمنود، والإدارة البيطرية بأجا، ومركز الشباب باللاوندي، ومركز الشباب بمدينة أجا، ومركز الشباب بنوسا الغيط، مركز الشباب بمنيه سمنود، وتم إعداد مذكرة للعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بإحالة المذكورين للتحقيق.
 
وأكد "رئيس المركز" أن حملات التفتيش الدورية على كافة القطاعات الخدمية التي تقع داخل نطاق مركز ومدينة أجا مستمرة بالمرور الدوري .
 
 
 
المرور علي مراكز الشباب
المرور علي مراكز الشباب

جانب من المرور
جانب من المرور

مراجعه الدفاتر
مراجعه الدفاتر

مركز شباب أجا
مركز شباب أجا

مركز شباب اللاوندي
مركز شباب اللاوندي

مرور رئيس مدينه أجا علي المؤسسات الحكوميه
مرور رئيس مدينه أجا علي المؤسسات الحكوميه

منيه سمنود
منيه سمنود
 
 
 
 

مخالفات

رئاسة مدينة أجا

الصحة

الطب البيطري

مستشفي أجا

مركز شباب اللاوندي

مركز شباب أجا

منية سمنود

نوسا الغيط



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