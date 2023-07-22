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فتح باب التقدم للترشيح على منصب عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة 29 يوليو

السبت، 22 يوليو 2023 03:00 ص
فتح باب التقدم للترشيح على منصب عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة 29 يوليو جامعة القاهرة
محمد صبحى

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أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت،عن فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمني  لشغل منصب عميد كلية التجارة، حيث من المقرر أن يتم فتح باب الترشح اعتبارا من يوم السبت 29 يوليو، ويستمر حتى يوم الخميس 3 أغسطس المقبل .

وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التجارة ، على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:

 

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

 

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

 

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

 

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

 

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

 

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

 

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

 

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.

 

وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة بعد الظهر.


التعليم العالى

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ايمن عاشور

جامعة القاهرة



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