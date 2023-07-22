ضبط‫ 14.744 طن مبيدات غير مسموح بتداولها يونيو الماضى

كتبت أسماء نصار

أكد تقرير للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ضبطت 29422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها خلال شهر يونيو بما يوازى كمية 14.744 طن “العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم” بالإضافة إلى 280 قرص كويكفوس 57%.

وأضاف التقرير أن عدد مرات المرور على محلات الإتجار فى المبيدات وهي: 1222 محل منها 769 محل مرخص، 333 محل غير مرخص، 120 محل تحت الترخيص

وتم تحرير 52 محضر للعرض على النيابة العامة.

وفى سياق متصل وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية وافقت على تسجيل 29 مبيد جديد منها 2 مادة خام فقط، بالإضافة إلى تسجيل 10 مستحضرات مبيدات جديدة للتصدير فقط.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الرقابة على سوق المبيدات ومنافذ البيع والتوزيع لحماية المزارعين من الغش التجارى.