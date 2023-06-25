ضبط 2 طن مبيدات زراعية مسرطنة وغير مسجلة بوزارة الزراعة فى حملة بطنطا

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزاره التموين والتجاره الداخلية بالغربية، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة العميد إيهاب عبدالحليم، والمختصين من قسم الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة، ضمت محمد الخولى وناصر العفيفى ومحمد فضل والسعودى الجارية ومحمود برغوث والسيد الحوالة، مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية لتفقد الحالة التموينية بمركز طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومسرطنة وغير صالحة للاستخدام نظرا لخطورتها بكميات وقدرها 3000 عبوة زجاجية وأكياس أحجام مختلفة وسعات مختلفة إجمالى وزن 2 طن وتشكل خطراً على الثروة الزراعية للبلاد، والتى تؤثر سلبا على الإنسان.

تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات