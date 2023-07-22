رئيسة الوزراء التونسية تطالب بتوحيد جهود المؤسسات لجعل البلاد وجهة استثمارية مميزة

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أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، ضرورة توحيد جهود مختلف المعنيين لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين، ومواكبة التطورات في هذا المجال على المستوى الدولي، بهدف دفع الاستثمار، وجعل تونس وجهة استثمارية مميزة.

جاء ذلك خلال إشراف رئيسة الحكومة التونسية، الجمعة، على جلسة عمل خصّصت؛ لمتابعة سير العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية، بقصر الحكومة بالقصبة.

وتناولت الجلسة متابعة برامج التمكين الاقتصادي للشباب، وبرنامج عمل الوزارة فيما يتعلق بهيكلة العمل الحر "freelance" وإيجاد الحلول الكفيلة بتمكين فئة واسعة من الشباب من ممارسة أنشطتهم في إطار منظم يضمن لهم تحقيق دخل مالي مقابل الخدمات التي يقدمونها بتونس أو بالخارج، مما يوفر لهم الانتفاع بالتغطية الاجتماعية.