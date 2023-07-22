حبس صيدلى ضبط بحوزته كمية من العقاقير المخدرة فى الدقهلية

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم واستدعاء شهود الواقعة من ضباط الإدارة القائمين على الضبط ومسؤولي التفتيش الصيدلي وهيئة الدواء المصرية، وذلك بعد ورود مذكرة التحريات المقدمة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فضًلا عن وجود قضية سابقة للمتهم مخلى سبيله على ذمتها، وما زالت في إجراءات التقاضي، كونه مضبوطًا سابقا في قضية اتجار بمواد مخدرة.

وتعود أحداث الواقعة بتلقي العقيد رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، معلومات بمزاولة طبيب صيدلي نشاطة للإتجار في العقاقير والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية وطرحها للبيع داخل صيدلية شهيرة، ملكه بنطاق شارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وذلك بعد ضبطه في يناير الماضي واخلاء سبيله على ذمة القضية.

وتشكلت حملة مكبرة من ضباط الإدارة وبتفتيش الصيدلية ملك"صلاح.ا.إ.ا"، 53 عامًا، صيدلي حر ومقيم شارع الجمهورية والسابق اتهامة في العديد من القضايا عثر على:"150 أمبول فيتانيل المخدر، 50 أمبول نالوفين المخدر، 39 عقارا يتاح بأزيد من السعر الرسمي، 14 عقار مستورد، 20 عقارا بدون فواتير، 110 عقارات منتهي الصلاحية، 1 عقار خلص بمنظومة الشراء الموحد، وهاتف محمول ومبلغ مالي قدره 1600 جنيه، بمواجهة الصيدلي اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

يذكر أن الصيدلي قد جرى ضبطه في 25 يناير من العام الجاري وبحوزتة 99238 قرصا مخدرا ومؤثرا على الحالة النفسية والعصبية ومهرب جمركيا وأدوية مهربة من المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات ومبلغ 3180 جنيها و3 هواتف محمولة وسيارة ملاكي و110 أمبولات مخدرة و40 جرام حشيش "ودفتر بفرة" بقصد التعاطي.