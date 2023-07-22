بدائل للأرز منخفضة الكربوهيدرات لفقدان الوزن والتحكم في مرض السكري

إيناس البنا



الأرز على الرغم من كونه عنصرًا أساسيًا في العديد من المأكولات، إلا أنه يشكل تحديات للأفراد الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن أو التحكم في مستويات السكر في الدم، ويحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وخاصة الكربوهيدرات المكررة، والتي يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

ووفقًا لموقع "healthsite"، هذا يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن وصعوبات في إدارة مرض السكري بشكل فعال، ويمكن أن يساعدك اختيار بدائل الأرز منخفضة الكربوهيدرات على الاستمتاع بوجبة مُرضية مع دعم أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم.

لماذا تختار بدائل الأرز منخفضة الكربوهيدرات؟ 1) منخفض الكربوهيدرات

بدائل الأرز منخفضة الكربوهيدرات عادة ما تكون أقل في الكربوهيدرات من الأرز التقليدي، عن طريق تقليل تناول الكربوهيدرات، يمكنك التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل أكثر فعالية ، وهو أمر بالغ الأهمية للأشخاص المصابين بداء السكري، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي تناول كميات أقل من الكربوهيدرات إلى تعزيز فقدان الوزن عن طريق تقليل إنتاج الأنسولين وتعزيز حرق الدهون.

2) نسبة عالية من الألياف

العديد من بدائل الأرز منخفضة الكربوهيدرات غنية بالألياف ، وهي مفيدة لفقدان الوزن والتحكم في مرض السكري، تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم، كما أنه يدعم صحة الجهاز الهضمي ويساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول.

3) كثيفة المغذيات

غالبًا ما تقدم البدائل منخفضة الكربوهيدرات مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مقارنة بالأرز، يمكن أن توفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تساهم في الصحة العامة والرفاهية. يمكن أن يؤدي دمج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في نظامك الغذائي إلى دعم جهود إنقاص الوزن والمساعدة في إدارة مرض السكري بشكل أكثر فعالية.

7 بدائل أرز منخفضة الكربوهيدرات

1) أرز القرنبيط

أرز القرنبيط هو بديل شائع منخفض الكربوهيدرات يحاكي إلى حد كبير قوام ومظهر الأرز التقليدي، ببساطة قم ببشر أو معالجة زهيرات القرنبيط وتحويلها إلى حبوب شبيهة بالأرز، أرز القرنبيط منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات ومتعدد الاستخدامات. يمكن استخدامه في القلي السريع أو الأرز المقلي أو كأساس لمختلف الأطباق القائمة على الأرز.

2) أرز بروكلي

على غرار أرز القرنبيط ، يُصنع أرز البروكلي عن طريق معالجة زهور البروكلي إلى قطع صغيرة تشبه الأرز. يقدم أرز البروكلي نكهة فريدة ومليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن. استخدمه كبديل منخفض الكربوهيدرات في السلطات أو الكاسرولات أو كطبق جانبي.

3) كوسة

الكوسة الحلزونية أو القرع الأصفر تخلق شرائط رفيعة أو "نودلز" يمكن أن تحل محل الأرز في أطباق مختلفة. هذه المعكرونة النباتية منخفضة في الكربوهيدرات ، ونسبة عالية من الماء ، وغنية بالمغذيات. استخدمها كأساس للمقلية السريعة أو أطباق المعكرونة أو حتى كبديل للأرز في لفائف السوشي.

4) أرز الملفوف

يمكن طهي الملفوف المبشور أو المبشور جيدًا ليشبه الأرز. أرز الكرنب منخفض الكربوهيدرات وغني بالألياف ويقدم طعمًا حلوًا بعض الشيء. يعمل جيدًا في أطباق مثل البطاطس المقلية ولفائف الملفوف المحشو أو كطبق جانبي إلى جانب البروتينات والخضروات.

5) بذور الكينوا

على الرغم من كونها بذرة من الناحية الفنية ، يمكن أن تعمل الكينوا كبديل للأرز كثيف المغذيات ومنخفض الكربوهيدرات. إنه مصدر بروتين كامل ويوفر الأحماض الأمينية الأساسية. الكينوا غنية بالألياف وخالية من الغلوتين ونكهة جوزة الطيب.

6) أرز بالعدس أو الفول

يمكن طهي العدس أو الفاصوليا وتتبيلها لتشبه الأرز. هذه البقوليات غنية بالبروتين والألياف والمغذيات الدقيقة المختلفة. يمكن استخدام بدائل الأرز القائمة على العدس أو الفول في الكاري أو اليخنة أو كطبق جانبي مستقل.