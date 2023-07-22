"الكهرباء": البرنامج الزمني لتخفيف الأحمال لن يطول.. وبحد أقصى ساعة

محمد شرقاوى

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، تفاصيل تطبيق برنامج لتخفيف الاحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، حيث سيتم البدء فى تطبيقه بدأ من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن البرنامج الزمني لتخفيف الأحمال لن يطول، وسيتم حله سريعًا، مضفًا أن انقطاعات التيار الكهربائية لن تتجاوز الساعة.

وذكر أنه سيتم تطبيق الانقطاعات، قبل رأس الساعة بعشرة دقائق، وبعد رأس الساعة بعشرة دقائق، وهذا هو الوقت الذي يحمل احتمالية لتخفيف الأحمال، على سبيل المثال، الانقطاع المحتمل الساعة 12 إلا 10 دقائق حتى 12 و 10 دقائق، وبالتالي الانقطاع من تلت ساعة حتى ساعة بحد أقصى، وتخفيف الأحمال في المناطق يكون طبقًا لمتطلبات تخفيف الأحمال.

وأضاف أنه من الوارد تكرار انقطاعات الكهرباء بالتناوب بين المناطق وبعضها بالتدريج.

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه سيتم تطبيق برنامج لتخفيف الاحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية سيتم البدء فى تطبيقه بدأ من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وقال إن تخفيف الأحمال يتم وفقًا لتصنيفات المناطق وجدول التناوب، وبحسب الأحمال، مشددًا على أنه يوجد منشآت لا يمكن قطع التيار عنها نهائيًا، مثل المستشفيات.

وذكر أنه يتم قطع التيار وفقًا للأحمال المطلوبة في كل منطقة، والبيان هدفه طمأنة الناس في ظل الأنشطة المرتبطة بالكهرباء، والتي تثير تخوف لدي البعض، مثل أعطال الأسانسير، وبالتالي جاء البيان ليعلم الجميع توقيتات.