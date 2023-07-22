اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 02:56 م
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العثور على جثة طفل رضيع بمدخل عقار بالخصوص.. وقرار عاجل من النيابة

السبت، 22 يوليو 2023 01:56 م
العثور على جثة طفل رضيع بمدخل عقار بالخصوص.. وقرار عاجل من النيابة جثة- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة حيث عثر شخص على جثة طفل رضيع، ملقى أمام مدخل العقار محل سكنه، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان ما به من إصابات وبيان عمر المتوفي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط مرتكبها.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي يوم ملقى بمدخل العقار محل سكنه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور "م ن ج"، 28 سنة، مالك محل أدوات كهربائية، على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي يوم، ملقى بمدخل العقار محل سكن الأول، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة، وملفوف بقطعة قماش بيضاء.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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