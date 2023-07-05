محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية للمرور على أعمال النظافة والإشغالات التى تتم بحى غرب وحى شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، وذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حى شرق شبرا الخيمة، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص.

وشملت الجولة المرور على شوارع أحمد عرابى وشارع 15 مايو بحى غرب شبرا الخيمة، وشارع 135 بحى شرق شبرا الخيمة، ومحور مدينة الخصوص، حيث تابع أعمال رفع تراكمات القمامة التى تتم ونقلها إلى المقلب الوسيط بمنطقة القطاوى، كما قاد المحافظ حملة لإزالة الاشغالات الموجودة بشارع أحمد عرابى، وتم إزالة الاشغالات والأكشاك المخالفة الموجودة على جانبى الطريق، وكذلك مراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لفتح الطريق، أمام حركة السيارات وعبور المارة، وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على حرم الطريق واتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفين.

كما كلف المحافظ، المسئولين بالمتابعة الدورية للحالة العامة للساحات من حيث النظافة وعدم وجود تعديات أو إشغالات، مشددًا على رفع كفاءة عدد من الساحات غير المستغلة لإقامة أنشطة خدمية عليها، ومنع الانتظار الخاطئ بالجزر الوسطى للطرق والشوارع الرئيسية، موجهًا بتكثيف الحملات لما تسببه تلك السلوكيات الخاطئة من إعاقة للحركة المرورية.

كما وجه المحافظ، أيضا بتكثيف النوبتجيات الليلة التى تقوم بها إدارات المتابعة لضبط السيارات التى تلقى بمخلفات الهدم ومخلفات الانشاءات أسفل الطريق الدائرى وفى الشوارع الرئيسية واتخاذ أشد الاجراءات القانونية حيال أى سيارة يتم ضبطها تلقى بالرتش خاصة بمدخل شارع أحمد عرابى وأسفل كوبرى الطريق الدائرى.

وتابع المحافظ، جولته بشن حملة لإزالة الإشغالات بشارعى 15 مايو وشارع 135، حيث تم تحرير محاضر لأصحاب المحلات والكافيهات المخالفة بالشارعين، كما تم التحفظ على تلك الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، حيث أكد المحافظ على اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضارى لكافة مدن المحافظة ولعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، لافتاً إلى أن المحافظة تولى اهتماماً بالغاً للقضاء على ظاهرتى الإشغالات والنظافة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطنى القليوبية.

وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة عمل دوريات بالتناوب من العاملين لمنع عودة الباعة الجائلين وافتراشهم الطرقات وإعاقة حركة المرور، علاوة على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التى تعيق الحركة المرورية والمارة، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مُشيراً إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تِباعاً على مستوى المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.