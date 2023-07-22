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الإعلام الروسي: وقف حركة المرور على جسر القرم.. وكييف: هدف عسكرى مشروع

السبت، 22 يوليو 2023 10:44 ص
الإعلام الروسي: وقف حركة المرور على جسر القرم.. وكييف: هدف عسكرى مشروع قصف جسر القرم- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام روسية، وقف حركة المرور على جسر القرم بشكل مؤقت، دون ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.

على الجانب الأخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا "يجلب الحرب وليس السلام" وبالتالي فهو هدف عسكري.

وأدت انفجارات على جسر القرم يوم الاثنين إلى مقتل اثنين من المدنيين وإخراج جزء من الجسر البري عن الخدمة بعد أن عاد في الآونة الأخيرة إلى العمل بكامل طاقته بعد تعرضه لأضرار جسيمة في هجوم مماثل في أكتوبر.

ورحبت أوكرانيا بهجوم الاثنين، لكن المسؤولين لم يعلنوا مسؤوليتهم مباشرة، وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وتريد كييف استعادتها في الوقت الذي تعمل على صد العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير من العام الماضي.ر

وقال زيلينسكي، في حديثه عبر دائرة تلفزيونية إلى مؤتمر آسبن الأمني ​​في الولايات المتحدة، إن الجسر البري وخط السكك الحديدية، الذين بنتهما روسيا ودخلا الخدمة في عام 2018، "لم يكونا مجرد طريق لوجستي".

وأضاف في تصريحاته: "هذا هو الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة ويتم ذلك بشكل يومي. وهو يسلح شبه جزيرة القرم".

 


حركة المرور على جسر القرم

جسر القرم

القرم

روسيا

اوكرانيا



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