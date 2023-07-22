إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، مساء اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الاقليمي عند كارتة بلبيس، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية.