اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

السبت، 22 يوليو 2023 07:29 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية الحادث
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، مساء اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الاقليمي عند كارتة بلبيس، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية. 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث  إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى عند كارتة بلبيس، مما أسفر عن إصابة  9 أشخاص بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

 

 

 


بلبيس

الشرقية

حادث تصادم

اصابة 9 شخص الطريق الاقليمى



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