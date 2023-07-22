إحالة أمين مخزن شركة السجائر فى بلبيس للنيابة ومصادرة 1700 علبة

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 1700علبة سجائر قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق مركز بلبيس.

وشنت إدارة تموين بلبيس، حملة تفتيشية برئاسة أحمد حسين لضبط الأسواق والأسعار، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من السجائر قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء وتم التحفظ على 1700علبة سجائر بقصد بيعها بالسوق السوداء وتم تحرير محضر جنح رقم 12583جنح مركز شرطة بلبيس ضد امين مخزن شركة " ا. ك" للدخان بقرية انشاص مركز بلبيس لامتناعه عن بيع سلعة السجائر المسعره جبريا بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح وإهدار للمال العام وتم تحرير محضر رقم 12584 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحبة سوبر ماركت بقرية السعيدية مركز بلبيس لامتناعها عن بيع سلعة السجائر المسعره جبريا بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح غير المشروع.