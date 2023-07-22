إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير بالطريق الصحراوى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون، والنوبارية بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، مما أدى الى إصابة 5 اشخاص بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وفى مركز النوبارية، أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز وتم نقل المصابين الى المستشفى المركزى .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .