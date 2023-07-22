اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 11:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير بالطريق الصحراوى فى البحيرة

السبت، 22 يوليو 2023 10:46 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير بالطريق الصحراوى فى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون، والنوبارية بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة  . 

وبالفحص تبين  وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى  بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، مما أدى الى إصابة 5 اشخاص بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
 
وفى مركز النوبارية، أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم  سيارتين ملاكى دائرة المركز وتم نقل المصابين الى المستشفى المركزى   .
 
 وتحرر عن  ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب  تلك الحوادث  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


حوادث سير

صحراوى البحيرة

النوبارية

مستشفى وادى النطرون

حوادث البحيرة

محافظة البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة