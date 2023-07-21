ضبط 30 طن أعلاف مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة.

وشددت نائب المحافظ، على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية عدة حملات تموينية مكبرة على الأسواق بمركزى دمنهور وأبو حمص.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط أحد مصانع الأعلاف يدار بدون ترخيص بمركز ابو حمص يقوم بتقليد علامات تجارية ووضع أسماء شركات كبرى على المنتج مما يٌعد غشاً تجارياً وتم التحفظ على 30 طن أعلاف من المنتج النهائى .

وفى مركز دمنهور تم ضبط 106 عبوة مواد غذائية و 62 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و 192 عبوة عطور مجهولة المصدر و2 محل بيع مواد غذائية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





