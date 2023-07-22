إصابة شخص نتيجة انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية أمام قرية الظاهرية

أصيب شخص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية أمام قرية الظاهرية، وتم نقله لمستشفى التل الكبير لتلقي العلاج اللازم.

كان تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية حول انقلاب سيارة ربع نقل (ر ل ج 4692) بر ايسر طريق الإسماعيلية أمام قرية الظاهرية بر أيسر طريق الإسماعيلية أمام قرية الظاهرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التل الكبير المركزي، لإسعافه ورعايته طبيًا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب