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انتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية فى الخانكة

السبت، 22 يوليو 2023 01:24 م
انتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية فى الخانكة الإنقاذ النهرى- أرشيفية
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، من انتشال جثة عامل، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسؤال أهلية المتوفي وشهود الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوجود غريق بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وكذلك قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة وتبين أنها للمدعو "م س ش"، 21 سنة، عامل، مقيم منطقة كفر حمزة دائرة مركز الخانكة، حيث تبين أنه نزل للاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسؤال أهلية المتوفي وشهود الواقعة.

 


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