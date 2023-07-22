اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 02:56 م
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إزالة 199 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

السبت، 22 يوليو 2023 02:36 م
إزالة 199 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج إزالة التعديات على الأراضى
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 199 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات حتى الآن.
 
وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 100 حالة تعد على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 11647 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 99 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 130 فدانا و14 قيراطا.
 
وشدد "الفقي" على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.
 
 
 
 
 

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الاراضى الزراعية

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