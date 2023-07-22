اليوم السابع
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وصول واستلام التجهيزات الطبية والفرش والأثاث لمركز طب أسرة "بنى حميل" بسوهاج

السبت، 22 يوليو 2023 12:54 م
وصول واستلام التجهيزات الطبية والفرش والأثاث لمركز طب أسرة "بنى حميل" بسوهاج وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش
سوهاج عمرو خلف

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 أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، عن وصول واستلام التجهيزات الطبية، والفرش والأثاث الخاص بمركز طب الاسرة بقرية بنى حميل بمركز البلينا، وذلك بدعم ومتابعة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوي معيشة المواطن و مستوي الخدمات المقدمة له، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج خلال اجتماع المجلس التنفيذى الأخير بضرورة فرش وتجهيز جميع المبانى الخدمية التى تم الانتهاء منها.
 
وأوضح محافظ سوهاج، أن المحافظة تستعد لإعلان قرية بنى حميل بمركز البلينا كثانى قرية نموذجية ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، وذلك بعد قرية أم دومة بمركز طما، لافتا إلى الانتهاء من جميع أعمال المبانى الخدمية بالقرية " مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، مركز طب الأسرة، نقطة الإسعاف، مركز الشباب"، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال المرافق من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز واتصالات ورصف للطرق، مشيرا إلى أنه جارى فرش وتأثيث تلك المبانى لتكون جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين بقرية بنى حميل والقرى والنجوع التابعة.
 
ومن جانبه تابع الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وصول و استلام التجهيزات الخاصة بالمركز، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قامت ببناء وتطوير وتجهيز عشرات الوحدات والمراكز الطبية بالقري والنجوع لخدمة أهالينا من المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة لهم.
 
وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (1)
وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (1)

وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (2)
وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (2)

وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (3)
وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (3)

وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (4)
وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (4)

وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (5)
وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (5)

وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (6)
وصول وإستلام التجهيزات الطبية والفرش (6)
 

سوهاج

محافظ سوهاج

بنى حميل

البلينا

حياه كريمه

الصحة



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