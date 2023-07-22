إزالة حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز سمسطا جنوب بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، عدداً من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع نشأت معبد رئيس المدينة سير العمل بملف المتغيرات المكانية وتكثيف المتابعة لإزالة التعديات وخاصة خلال الإجازات الرسمية حيث تم إزالة عدد من التعديات تنوعت بين إزالة حالة تعد بقرية منشأة أبو مليح التابعة لمجلس قروي بدهل وإزالة عدة حالات تعد بالبناء علي أرض زراعية بعزبة خليل التابعة لمجلس قروي دشطوط، بجانب إزالة حالة تعد بالبناء على أرض أملاك الري بحر يوسف بعزبة خليل التابعة لمجلس قروي دشطوط، في حين تم وقف أعمال خرسانية مخالفة بعزبة أبو سالم التابعة لمجلس قروي الشنطور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العمل والمتابعة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة تم خلالها تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية والخاصة ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية، حيث تم توريد أكثر من 70 طنا لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغال طريق، في حين تم المرور مساء أمس على المصالح الحكومية ودور العبادة وبعض شوارع المدينة للتأكد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترشيد الاستهلاك.