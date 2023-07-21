انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية لكمال الأجسام بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، في حضور فعاليات بطولة الجمهورية ل كمال الأجسام التي ينظمها الاتحاد المصري بالتعاون مع منطقة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور عادل فهيم ، رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، المستشار عامر أحمد رئيس منطقة بني سويف، هشام الجبالي وكيل المديرية لقطاع الرباضة، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، الدكتور أبو الخير عبد التواب مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمدرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات ومسؤولى الشباب والرياضة والمنطقة.

وفي كلمته، نقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير المحافظ "محمد هاني غنيم" لضيوف بني سويف من الاتحاد المصري لكمال الأجسام والفرق واللاعبين المشاركين ، معرباً عن سعادته بإستضافة بني سويف لتلك الفعالية والحدث الرياضي ، مؤكد على أهمية توفير كل سبل الراحة للفرق المشاركة فى هذه البطولة "كمال الأجسام، والفيزيك، للشباب والرجال، والتي تحمل اسم " steel Man " الرجل الفولازى".

واستهل برنامج البطولة بالبدء بعملية الميزان ثم بدء المنافسات بفئة كمال الأجسام ناشئين تحت 17 سنه ثم تحت 23سنه ثم فيزيك ناشئين تحت 19 سنه ثم تحت 23 سنة ثم فيزيك كبار ثم كلاسيك فيزيك كبار ثم كمال أجسام كبار.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد أن هذه البطولة تعد من أولى البطولات، التي يطلقها الاتحاد المصري لكمال الأجسام،لاكتشاف المواهب الجديده ، استعداداً لمشاركتهم في البطوله العربيه المقرر اقامتها في الفتره من 14 حتى 17 أكتوبر 2023 في مدينة الاسكندرية ، موضحا أن البطولة سوف تشهد ايضاً تدشين حملة " الحرب ضد المنشطات" لتوعية أبناءنا من مخاطر المنشطات .

فيما أعرب هشام الجبالي وكيل مديرية الشباب والرياضة عن سعادته بأن أصبحت بني سويف على خارطة بطولات كمال الأجسام بعد توقف دام اكثر من 10 سنوات وسوف تكون بدايه الانطلاقة للعديد من البطولات خلال الفتره المقبلة وقد تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الناشئين تحت 17 سنة مع الاستمرار في فعاليات البطولة حتى نهايتها مساء اليوم.