تحرير 32 محضرا لمخابز بالبحيرة لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 32 مخبزا بمركزى دمنهور وأبو حمص لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .

من جانبه، أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكل مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .