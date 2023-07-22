اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة عامل داخل مزرعة بالخانكة

السبت، 22 يوليو 2023 12:38 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة عامل داخل مزرعة بالخانكة جثة- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل مقتولا داخل مزرعة، بقرية عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة عامل في مزرعة، يدعى "س. ع" 45 عاما، وبه عدة اصابات بالوجه.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الحادث وملابساته. 
 
 
 
 

 


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

جثة عامل

مقتل عامل

مزرعة

عرب العليقات

الخانكة

اخبار محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة