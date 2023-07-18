حبس المتهم بقتل زوجته بـ"شومة" بسبب خلافات زوجية بالخانكة 4 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بمركز شرطة الخانكة، حبس المتهم بقتل زوجته بعد ضربها بشومة على رأسها عدة ضربات ما أدى إلى وفاتها في الحال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، والتصريح بدفن جثة المجني عليها عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وكانت قد تمكنت مديرية أمن القليوبية ، من كشف غموض مقتل ربة منزل في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها قام بقتلها بضربها بشومة على رأسها عدة ضربات ما أدى إلى وفاتها في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على الزوج واعترف بارتكاب الواقعة، وأنه تخلص من أداة الجريمة بإلقائها في الطريق العام.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على ربة منزل جثة هامدة في مسكنها بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود عدة إصابات بها أثر التعدي بألة حادة "شومة" وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وألقى القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.