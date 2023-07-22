"ألف بنت.. ألف حلم" تواصل فعاليات تدريب المشروع القومى للكرة النسائية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية، فعاليات تدريب المشروع القومى للكرة النسائية تحت شعار "ألف بنت.. ألف حلم"، وذلك فى اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة للفتيات .

يأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة، ويتم التدريب على ملعب مركز شباب ناصر بالزقازيق تحت إشراف مدربين متخصصين فى مجال كرة القدم .

وأوضح الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، أن المشروع يستهدف تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وكذلك نشر ثقافة اللعبة للفتيات لجميع الفئات العمرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على المرأة، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.

وينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجهيات الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، والدكتورة سونيا عدبالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وإشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية.