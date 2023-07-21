101 مليون برميل يوميا حجم الإمدادات العالمية من النفط وسوائل الغاز

كتبت - مروة الغول

تشير التقديرات إلى استقرار الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر أبريل 2023 عند نفس مستوى الشهر السابق وهو نحو 101 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وقد انخفضت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 34.1 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.2% ليصل إلى نحو 66.9 مليون برميل يوميا.

أما فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد انخفضت خلال شهر أبريل 2023 بنحو 236 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.6% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 39.2 مليون برميل يوميا، حيث ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 0.02% لتصل إلى حوالي 15.1 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك وهي أعضاء في مجموعة أوبك ، بنسبة 1% لتصل إلى نحو 24.1 مليون برميل يوميا.