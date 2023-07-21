وكيل وزارة الصحة بقنا يتابع حالات المصابين بحمى الضنك داخل منازلهم بقوص

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عدد من الأسر والتي ورد بها إصابات بارتفاع درجات الحرارة وذلك عقب إصابتهم بحمي الضَنك، ضمن جهود مديرية الصحة بقنا في المتابعة والرصد لحالات ارتفاع درجات الحرارة والتي أصيب بها عدد من المواطنين بنجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوص شمال المحافظة.

رافقه الدكتور خالد الزمقان، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة إيناس فاروق، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومشرفات بمديرية الصحة وفريق الإدارة الصحية بقوص.



وأوضح تاوضروس، أن المديرية قد كثفت جهودها في المناطق التي ظهر بها إصابات وذلك بأخذ عينات من مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وأخذ عينات من البعوض ومن يرقات البعوض بهدف الاطمئنان من خلوها من الإصابة بفيروس حمي الضَنك.

وأضاف مدير مديرية الصحة بقنا، أن الحالات التي تم رصدها تعد حالات بسيطة وقد تلقت العلاج بالمنزل بالأدوية مخفضات الحرارة مع عدم رصد أي حالات وفاة جراء الإصابة بحمي الضَنك، مشيرًا إلى أن حمي الضنك تعد حمي فيروسية يسببها فيروس حمي الضنك والتي تنتقل للإنسان عن طريق تعرضه للسعات البعوض الحامل لتلك العدوي مسببة بعض الأعراض كالحُمي والصداع وآلام بالعضلات والمفاصل.



ونوه الدكتور راجي، إلى انتشار فرق التوعية والتثقيف الصحي للتوعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع الحالات المصابة، وطرق التصدي لمثل تلك الأمراض للعمل علي الحد من انتشار الفيروس، مشيداً بجهود الوزارة والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، في الدعم المتواصل والوقوف جنباً لجنب مع منظومة القطاع الطبي بالمحافظة للحد من نواقل الأمراض والتصدي لمثل تلك الحالات.