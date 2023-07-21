10 علامات مبكرة لحمى الضنك يجب عدم تجاهلها

كتبت إيناس البنا

حمى الضنك المعروفة غالبًا باسم حمى تكسير العظام، هى فيروس ينتشر عن طريق لدغات البعوض، وهو أحد أكثر الأمراض المميتة التى ينشرها البعوض من عائلة الزاعجة، على عكس الملاريا، وهو مرض فيروسى غير مُعدٍ، ومع ذلك، فإنه ينتقل عن طريق لدغة بعوض الزاعجة المصرية.

وتشمل العلامات المبكرة لحمى الضنك الضعف المزمن والطفح الجلدى والحمى المتكررة وفقا لموقع healthsite، لا تقم بإدارة الأعراض الممتدة بنفسك دون استشارة الطبيب.

10 علامات مقلقة وأعراض حمى الضنك

هذه بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لحمى الضنك التى تتطلب عناية طبية سريعة، سواء كانت العدوى متوسطة أو شديدة، بعض هذه العلامات هى..

الحمى المستمرة صداع مزمن آلام شديدة في العضلات / الجسم عدم ارتياح فى البطن ألم فى العين التعب الشديد أو التعب انزعاج أو ألم شديد فى البطن تضخم الغدد الليمفاوية غثيان وقىء نزيف داخلى

حمى شديدة لا تزول

قد تكون المعاناة من الحمى المستمرة فوق 100.4 فهرنهايت علامة على حمى الضنك.

الصداع

يعد الصداع الشديد المصحوب بألم نابض بين الفص الأمامي والخلفي المداري من بين أعراض حمى الضنك.

آلام الجسم الشديدة

تنتشر العدوى الفيروسية في عضلاتك، مسببة التهاباً يسبب آلامًا في الجسم لا تخففها المسكنات إلا مؤقتًا.

الطفح الجلدى

بعد بدء العدوى الفيروسية، يعتبر الطفح الجلدى الأحمر والأرجوانى غير المبرر علامة أخرى على الإصابة بحمى الضنك، يمكن أن ينتج عن ذلك كدمات جلدية، ما يشير إلى نزيف داخلى تحت البشرة.

آلام العين

بسبب نزيف تحت الملتحمة، تسبب حمى الضنك أيضًا التهابًا في العين واحمرارًا شديدًا في العين (التهاب القزحية).

التعب الشديد

يمكن أن تؤدى الحمى وآلام الجسم أيضًا إلى التعب والإرهاق.

عدم ارتياح فى البطن

من بين أعراض حمى الضنك انزعاج شديد في المعدة ، والتهاب المرارة ، والتهاب القولون، والتهاب الكبد، والتهاب البنكرياس، يسبب الانتفاخ والألم الشديد في منطقة البطن بأكملها.

غثيان وقىء

يتأثر جدار الأمعاء وصحة القناة الهضمية بالغثيان والقىء، ما قد يؤدى إلى قىء الدم، وهو أحد أعراض حمى الضنك.

نزيف داخلي

يمكن أن تؤدي العدوى الممرضة في أحد أعضائك الأساسية إلى نزيف داخلى، يحدث قلة الصفيحات (تدمير عدد خلايا الصفائح الدموية) بسبب أعراض حمى الضنك المتقدمة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسبب نزيفًا معويًا شديدًا، ما يؤدي إلى مرور الدم عبر البراز.