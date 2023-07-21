مطار مرسى علم الدولى يستقبل 128 رحلة طيران دولية أوروبية خلال الأسبوع المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، الأسبوع المقبل، بداية من غد السبت 128 رحلة طيران دولية سياحية اوربية، تصل من عدة دول اوربية، حيث يتم تقديم التسهيلات فى الاجراءات الوصول للاستمتاع باجازاتهم فى مرسى علم.

وتبين من كشوف رحلات الوصول بداية من غدا السبت وحتى الجمعة المقبلة أن من المقرر أن يستقبل المطار 128 رحلة طيران تصل اغلبها من 11 دولة أوروبية منها من ألمانيا وتشيك وبولندا وايطاليا، وكذلك بلجيكا وسويسرا وسلوفاكيا والمجر.

ومن جانبه قال ابو الحجاج العمارى، الخبير السياحى، فى مدينة مرسى علم، ان مرسى علم تتربع على عرش المدن التى تعتبر هى المقصد الأول الأوروبيين، وخاصة السياح المحبين والمغرمين بالطبيعة الخلابة، موضحا ان هناك الآلاف من السياح الذين يصلون لمرسى علم يصلون خصيصا للغوص وممارسة الرياضات البحرية.

وأضاف الخبير السياحى أن هناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة من الحنسيات الإيطالية والألمانية لمرسى علم، موضحا أن خلال الأسبوع المقبل الوصول الأكثر سيكون للتشيك ثم الايطاليين والبولنديين.