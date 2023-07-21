مصرع طفل تناول مبيد حشرى بالخطأ فى الشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول الطفل محمد ال م، 6 سنوات، مقيم بقرية ابو الشقوق بمركز كفر صقر، مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله مبيد حشري، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تناوله مبيد حشري (أميداكوبريد) بالخطأ داخل منزل أسرته، فيما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث.

في سياق آخر، استقبل مستشفى كفر صقر المركزي الطفل علي م ع ال، 4 سنوات، مقيم بقرية نجوم بمركز كفر صقر، مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله شراب فينيك بالخطأ داخل منزل أسرته، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث.

لقى طفل مصرعه؛ إثر تناوله مبيد حشرى بالخطأ داخل منزل أسرته بقرية أبو الشقوق بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.