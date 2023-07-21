مالك "تويتر" يخسر أكثر من 20 مليار دولار في يوم واحد بسبب "تسلا"

أ ش أ

خسر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك تطبيق "تويتر"، قرابة 20.3 مليار دولار في يوم واحد، إثر هبوط سهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا" في البورصة الأمريكية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن سهم شركة "تسلا" هبط بنسبة 9.7%، بعد أن رجح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك احتمال أن تواصل الشركة في خفض أسعار سياراتها الكهربائية.

وتراجعت ثروة ماسك بعد الـ 20.3 مليار دولار إلى 234.4 مليار دولار، ويعد هذا التراجع سابع أكبر هبوط لثروة ماسك في التاريخ.. وعلى الرغم من هبوط ثروة إيلون ماسك إلا أنه حافظ على مركزه كأغنى رجل في العالم.