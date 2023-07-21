ماذا تعرف عن مرض تسريب المعدة؟ اعرف أهم الأعراض والعلاج

كتبت فاطمة ياسر

ما هو مرض تسريب المعدة؟ هذا المرض يتسبب في عدم قدرة المعدة علي القيام بدورها بشكل طبيعي، وهو هضم الطعام، ويكون السبب تعرض المعدة لاضطراب شديد في المعدة وتشنج وانتفاخ شديد بالإضافة إلى الشعور بالتعب الشديد والإرهاق. يتعرض الأشخاص المصابون بتسريب المعدة إلى العديد من الأعراض ومنها اضطرابات شديدة في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى انتفاخ شديد في البطن، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، كل ما يجب أن تعرفه عن متلازمة تسريب المعدة.هذا المرض يتسبب في عدم قدرة المعدة علي القيام بدورها بشكل طبيعي، وهو هضم الطعام، ويكون السبب تعرض المعدة لاضطراب شديد في المعدة وتشنج وانتفاخ شديد بالإضافة إلى الشعور بالتعب الشديد والإرهاق.



ما هي أسباب الإصابة بتسرب المعدة؟ بعض الأدوية التي يتناولها الشخص بكثرة قد تكون السبب، ومنها المسكنات والمضادات الحيوية كما أن مرضي السرطان الذين يتم علاجهم بالكيماوي يعدون أكثر عرضة، كذلك مرضي السكر معرضون للإصابة بتسريب المعدة بسبب عدم قدرة الجسم علي الهضم بشكل طبيعي. ما هي أعراض الإصابة بتسرب المعدة؟ -الإصابة بتشنجات في المعدة شديد تعد من أبرز الأعراض.

-الإصابة بغازات في البطن.

-انتفاخ شديد البطن.

- الشعور المستمر بالإرهاق.



ما هي طرق علاج تسرب المعدة؟ التعرف علي السبب الرئيسي للإصابة يعد من أفضل الحيل العلاجية، ولذا عليك تجنب تناول الأدوية المسببة للإصابة كالمسكنات والمضادات الحيوية، والإكثار من تناول السوائل الدافئة والمهمة للمعدة كالينسون والنعناع، وتجنب الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والمسبكات.

هناك بعض الحيل العلاجية الخاصة بعلاج تسرب الأمعاء، ومنها:

-عدم تناول المسكنات أو المضادات الحيوية إلا باستشارة الطبيب.

-أبتعد عن تناول الأطعمة المليئة بالدهون، والسريعة.