عصابة الجنس اللطيف.. تخصصن فى سرقة محلات الصاغة وسقطن فى أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف أفراد تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، عقب القبض عليهم، لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من محل مجوهرات في مدينة السادس من أكتوبر، أنهم اعتادوا سرقة محلات الصاغة، من خلال توجه السيدات للمحل المستهدف، خاصة المحلات الشهيرة، واستغلال الزحام، وطلب معاينة بعض القطع الذهبية، بدافع الشراء، ثم مغافلة البائع والاستيلاء عليها.

وأضاف المتهمون أنه عقب تنفيذ السيدات الثلاثة مهمتهن، يهربن بواسطة عاطلين مهمتهما الانتظار بسيارة ميكروباص بالقرب من المحل، والفرار من المكان قبل تمكن مالك المحل أو اليائع من اكتشاف السرقة.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مالكة المحل التي تعرضت للسرقة، وذكرت أن المتهمات الثلاثة غافلن بائع بالمحل، واستولين على قطع ذهبية، وذكرت أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل رصدتهن أثناء ارتكاب السرقة والهرب.

وتحفظ رجال المباحث على مقطع الفيديو، ومن خلال فحصه، تم التوصل لهوية المتهمات، لكونهن سابق اتهامهن في عدة قضايا، وتم القبض عليهن، كما تم ضبط شريكيهما، وبحوزتهم المسروقات.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إحالة أفراد التشكيل العصابي إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام ثلاث سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بالجيزة، وضبطت مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن توثيق لقيام ثلاث سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 سيدات "لهن معلومات جنائية ، وإحداهن مطلوب التنفيذ عليها فى 9 أحكام قضائية" - وشخصين) وبحوزتهم (مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية "حصيلة سرقة المحل المشار إليه") وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقات محلات المصوغات بأسلوب "المغافلة"، وقيامهم بالهرب باستخدام سيارة بمساعدة شخصين، وتم بإرشادهم ضبط السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.