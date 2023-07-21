اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفير روسيا فى واشنطن: الولايات المتحدة والناتو يدفعان العالم إلى شفير الحرب

الجمعة، 21 يوليو 2023 10:08 م
سفير روسيا فى واشنطن: الولايات المتحدة والناتو يدفعان العالم إلى شفير الحرب أناتولى أنطونوف
أ ش أ

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 أكد السفير الروسى فى واشنطن أناتولى أنطونوف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى الناتو يدفعان العالم إلى شفير الحرب، ويعملان على استفزاز روسيا فى مناطق مختلفة من العالم.

وقال السفير أنطونوف - فى تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - إن لديه شعورا بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى يدفعان العالم إلى الحرب.


وأضاف: "إذا نظرتم إلى مناطق مختلفة من العالم، فسوف ترون أنهم يقومون باختبارنا بصورة مستمرة، حول كيفية رد فعلنا على هذا الاستفزاز أو ذاك".


وأردف قائلا: "بالنسبة لهذا الهجوم أو ذاك ضد روسيا الاتحادية، هل سنبتلع ونصمت، ونظهر مرة أخرى تسامحنا، واستعدادنا للبحث عن نتائج مقبولة للطرفين؟"، ثم أضاف متسائلا: "أم أننا سنتحرك فى هذه الحالة؟".


يذكر أن السفير أنطونوف قال فى وقت سابق إن الولايات المتحدة تبرهن على تورطها فى جرائم كييف، بتسترها عليها فى تخريب جسر القرم.


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