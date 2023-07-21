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تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على تفاصيل اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

الجمعة، 21 يوليو 2023 09:22 م
تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على تفاصيل اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية مكتب تنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تعقد اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بهدف التعرف على مهارات الطلاب في مهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير الفني، بالإضافة الي عناصر العمل الفني كإظهار الفكرة الرئيسية وتحقيق التوازن وتوزيع العناصر وتوظيف الخطوط، لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني واستخدام مؤثرات الظل والنور والتناسب بين الأشكال وبين المساحة الكلية للعمل الفني.

يتضمن الامتحان سؤالين.. سؤال الرسم بـ 60 درجة وسؤال التصميم مخصص له 40 درجة .

يذكر أن الأدوات المطلوبة لاداء اختبارات قدرات فنون تطبيقية هي أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، ومجموعة من الأفلام الفلوماستر وأفلام الألوان الخشبية، الأدوات الهندسية وهي مثلث، برجل، مسطرة، وذلك لامتحان الرسم والتصميم، يلزم حصول الطالب على 60٪ في الاختبارات حتى يحق له الالتحاق بالكلية.


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