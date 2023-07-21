اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 يوليو 2023 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تنسيق الجامعات 2023.. إقبال على اختبارات القدرات بفنون تطبيقية حلوان

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:15 ص
تنسيق الجامعات 2023.. إقبال على اختبارات القدرات بفنون تطبيقية حلوان كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء امتحانات القدرات بها، حيث إن الكلية تعتبر من الكليات التى تتطلب اجتياز امتحان القدرات كشرط للالتحاق بها وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.
 
وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن كليات الفنون التطبيقية تجري كل عام اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها بهدف قياس قدرة الطالب علي الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري.
 
وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن طلاب الثانوية العامة المهتمين بمجالات التصميم والفنون يتطلعون لإجراء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان حيث يستمر مارثون اختبارات القدرات حتى يوم 3 اغسطس ٢٠٢٣ وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.
 
وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أن الأوراق المطلوبة لتقدم الطالب لاختبارات القدرات، هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.
 
حيث يتضمن الامتحان سؤالين ... سؤال الرسم ب 60 درجة وسىال التصميم 40 درجة ... 
 
وتعقد الاختبارات بهدف التعرف على مهارات الطلاب في مهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير الفني، بالإضافة الي عناصر العمل الفني كإظهار الفكرة الرئيسية وتحقيق التوازن وتوزيع العناصر وتوظيف الخطوط، لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني واستخدام مؤثرات الظل والنور والتناسب بين الأشكال وبين المساحة الكلية للعمل الفني.
 
يذكر أن الأدوات المطلوبة لتأدية اختبارات قدرات فنون تطبيقية هي أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، ومجموعة من الأفلام الفلوماستر وأفلام الألوان الخشبية، الأدوات الهندسية وهي مثلث، برجل، مسطرة، وذلك لامتحان الرسم والتصميم، يلزم حصول الطالب على 60٪ في الاختبارات حتى يحق له الالتحاق بالكلية. 
 
اختبارات جامعة حلوان
اختبارات جامعة حلوان

 

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2023

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

تنسيق الكليات 2023

تنسيق الثانوية العامة لدخول الجامعات 2023

توقعات تنسيق الجامعات 2023

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات لعام 2023

تنسيق جامعات 2023

تنسيق الثانوية العامة 2023

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الكليات لعام 2023

تنسيق الكليات لسنة 2023

التنسيق

توقعات تنسيق الكليات 2023

توقعات التنسيق 2023

تنسيق الكليات 2023علمي علوم

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبى

ما هو امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة

امتحان القدرات

امتحان قدرات فنون تطبيقية 2023

مكتب التنسيق امتحان القدرات

الحجز لأداء امتحان القدرات

اختبار القدرات للسنوات السابقة

امتحان القدرات للدور الثاني

موعد اختبار القدرات 2024

موعد اختبار القدرات 2023

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023

اختبار القدرات للثانوي

متى اختبار القدرات للثانوي 2022

زمن امتحان القدرات

ما هي الكليات التي لها امتحان قدرات 2023

تقديم اختبارات قدرات

يمكن تأجيل امتحان القدرات

الكليات التي لا تشترط اختبار القدرات

موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2023

هل كلية ألسن لها امتحان قدرات

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة عام 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامة

نتيجة الثانويه العامة 2023

روابط نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية اليوم السابع

نتيجة الثانوية

الثانوية العامة 2023



الموضوعات المتعلقة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات 2023 المواعيد وأماكن الخدمة

الخميس، 20 يوليو 2023 01:18 م

تنسيق الجامعات 2023.. 55 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات حتى الآن

الخميس، 20 يوليو 2023 11:53 ص

تنسيق الجامعات 2023.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية

الخميس، 20 يوليو 2023 02:00 ص

تنسيق الجامعات 2023..استثناء 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من التوزيع الجغرافى

الأربعاء، 19 يوليو 2023 01:00 م

تنسيق الجامعات 2023 .. إقرار للطالبة المتزوجة لتحمل مسئولية اختبار التربية الرياضية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:57 ص

تنسيق الجامعات 2023 .. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الهندسية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:38 ص

تنسيق الجامعات 2023.. 50 ألف طالب يسجلون لاختبارات القدرات بموقع التنسيق

الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:14 ص

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات للمرشحين لاختبارات القدرات بالتربية الموسيقية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 02:11 م

تنسيق الجامعات 2023.. 43 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى.. وزارة التعليم العالى تؤكد انتظام الاختبارات بالكليات.. ومكتب التنسيق: الكليات ملزمة بتزويد الموقع بنتائج الطلاب اللائقين

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة