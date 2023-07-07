اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف فى القاهرة وشمال سيناء اليوم

الجمعة، 07 يوليو 2023 01:00 ص
انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف فى القاهرة وشمال سيناء اليوم الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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  في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية  من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف  الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى  محافظتي ( القاهرة – شمال سيناء )، اليوم الجمعة  : (19ذو الحجة 1444هـ)، الموافق(7/7/2023م)، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: 
" عناية الإسلام بالنشء "، وذلك على النحو التالي:
 
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وزارة الاوقاف

خطبة الجمعة

صلاة الجمعة

الازهر الشريف



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