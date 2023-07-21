السيطرة على حريق اشتعل بكابينة كهرباء في منطقة المنيب بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بكابينة كهرباء، بمنطقة المنيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بكابينة كهرباء، بمنطقة المنيب، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات.

تم إجراء عملية التبريد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المختصة لصيانة الكابينة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.