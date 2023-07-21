اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 يوليو 2023 02:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق اشتعل بكابينة كهرباء في منطقة المنيب بالجيزة

الجمعة، 21 يوليو 2023 02:01 م
السيطرة على حريق اشتعل بكابينة كهرباء في منطقة المنيب بالجيزة حريق كابينة كهرباء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بكابينة كهرباء، بمنطقة المنيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بكابينة كهرباء، بمنطقة المنيب، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات.

تم إجراء عملية التبريد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المختصة لصيانة الكابينة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


حريق كابينة كهرباء

حريق بالجيزة

حريق كابينة كهرباء بالجيزة

الحماية المدنية

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة