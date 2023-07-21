الإفتاء تنشر دعاء الحر: "اللهم إنا تذكرنا أهوال يوم القيامة فهون علينا"

كتب: محمد الأحمدى

يتسائل الكثير من المواطنين عن دعاء الحر خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الفترة الأخيرة، فيما أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك دعاء الحر.

وذكرت الإفتاء: اللهم إنا تذكرنا في هذا الحر الشديد أهوال يوم القيامة وشدائده فهون علينا يومًا تدنوا فيه الشمس من رؤوس العباد في أرض المحشر، يوم لا ظل إلا ظلك، فاللهم أظلنا بظلك الكريم واسترنا بسترك الجميل وأدخلنا الجنة بغير حساب.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد، السبت، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على جميع الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.