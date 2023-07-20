اللهم أجرنا من حر جهنم.. الإفتاء تنشر الدعاء المأثور عند اشتداد الحر

كتب: محمد الأحمدى

يتساءل الكثير من المواطنين عن دعاء شدة الحر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الدعاء المأثور عند ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الحر.

وذكرت الإفتاء أنه جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا كان يومٌ حارٌّ فقال الرجُلُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ما أشَدَّ حَرَّ هذا اليومِ! اللهُمَّ أجِرْني من حَرِّ جهنَّمَ؛ قال اللهُ عزَّ وجَلَّ لجَهنَّمَ: إنَّ عَبدًا من عبادي استجار بي من حَرِّك، فإنِّي أُشهِدُك أنِّي قد أجَرْتُه".

وأكد دكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس شديد الحرارة مستمر معنا لمدة أسبوع مقبل على الأقل، وأن درجات الحرارة ستصل اليوم إلى 38 درجة على الأقل خلال ساعات الظهيرة.

وأضاف القياتى، أن درجة الرطوبة ستكون مرتفعة للغاية أيضًا، مما سيجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة تتخطى الـ 41 درجة خلال فترات الظهيرة.

وأشار أيضا إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 46 درجة مئوية في مدن الصعيد خلال الساعات المقبلة، وأن العظمى تصل إلى 36 درجة مئوية على السواحل الشمالية والجنوبية.