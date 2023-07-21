إصابة مسن بطلق نارى لخلاف على قطعة أرض بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى مسن بالمعاش يبلغ من العمر 63 سنة، محول من مستشفى دار السلام المركزى، إثر تعرضه لإصابة بطلق نارى خرطوش بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مساعد فرقة الشرق يفيد بإصابة مسن بالمعاش بطلق نارى خرطوش بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم. وبالفحص تبين من خلال المعاينة بوصول المدعو عبد الناصر ا. م. ب. 63 سنة بالمعاش إلى المستشفى المركزي ويقيم دائرة مركز دار السلام مصاباً برش خرطوش بالظهر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى.

وبسؤال شقيقه المدعو علي ا. م. ب. 50 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية اتهم المدعو ضياء الدين م. ع. 30 عامل – ويقيم قرية أولاد يحيى الحاجر دائرة مركز دار السلام بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.