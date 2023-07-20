وزير الكهرباء: الأزمة الحالية مؤقتة بسبب الوقود ولا يمكن مقارنتها بما قبل 2014

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وضع الشبكة القومية للكهرباء بشكل عام وشبكة نقل الكهرباء بشكل خاص أصبح بالقوة التى تمكنه من مواجهة أى تحديات لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، موكدًا أن أزمة انقطاع التيار الحالية هى أزمة مؤقتة بسبب نقص الوقود ولا يمكن مقارنتها بأزمة الانقطاعات التى كانت تعانى منها مصر قبل عام 2014.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع "، أن هناك أزمة فى إنتاج الكهرباء بسبب نقص الوقود ولا توجد أى مشكلة فى الشبكة الكهربائية ، كاشفا الشبكة قادرة على توليد حتى 20 الف ميجا وات زيادة عن استهلاك المواطنين الذى تجاوز ال 35 الف ميجا وات خلال اليومين الماضيين.

وقال شاكر، أن الحل الوحيد حاليا للخروج من أزمة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال هو ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى ، لافتا إلى أن تخفيف الأحمال وصل إلى 3200 ميجا وات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد شاكر، أن ترشيد الاستهلاك أمر ضروري و حتمى خلال هذه الأيام للمساهمة فى تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال بسبب نقص الوقود قائلا "قفلت التكييف فى بيتي للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة".