اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 05:44 م
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مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة فى منطقة الجمرك بالإسكندرية

الخميس، 20 يوليو 2023 05:15 م
مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة فى منطقة الجمرك بالإسكندرية إسعاف -أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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لقى عاملين مصرعهما متأثرين بإصابتهما عقب سقوطهما من أعلي سقالة، أثناء عملهم بأحد المبانى بشارع إسماعيل صبري بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
 
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك، ببلاغ يفيد بسقوط سقالة يستقلها عدد من العمال، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.
 
وتبين مصرع عاملين من العمال سقطوا من أعلي سقالة، انهارت بهم أثناء إنهاء أعمال واجهة أحد العقارات في منطقة الجمرك ونقلهم إلي المستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار الإسكندرية

حي الجمرك

اخبار الحوداث



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