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القبض على المقاول المسئول عن أعمال تعلية الطابق الـ14 بالعقار المنهار بالإسكندرية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:06 ص
القبض على المقاول المسئول عن أعمال تعلية الطابق الـ14 بالعقار المنهار بالإسكندرية العقار المنهار فى الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المقاول المسئول عن أعمال التعلية بعقار سيدى بشر المنهار، لمثوله للتحقيق بعد أن توصلت التحريات إلى قيامه بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر على الرغم من صدور قرار بإزالته، وحجزه على ذمة التحقيقات.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن بـ 5 شارع خليل حمادة بدائرة قسم المنتزه أول، بعد أن تمكنت من انتشال أول ضحايا عقار شارع خليل حمادة من تحت الأنقاض لشاب يدعى "مصطفى عثمان أبكر" 22 سنة، وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث عن أسر مفقودة أسفل العقار المنهار.

كانت إدارة الحماية المدنية قد دفعت بـ 2 تشكيل هايدرولك وسلم كهربائى ولودر وحفار ضخم تابع لشركة مياه الشرب، لرفع ركام عقار خليل حمادة المنهار بمنطقة المنتزه أول، لتسهيل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين أسفل العقار المنهار. 

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع. وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفى رأسى، وجار التأكد من وجود أى سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.


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