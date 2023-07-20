مصرع طفل بصعق كهرباء بالشرقية

لقى طفل مصرعه؛ إثر تعرضه لصعق كهرباء داخل منزل أسرته بقرية النوافعة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول الطفل إبراهيم ن م، 10 سنوات، مقيم بقرية النوافعة بمركز فاقوس، جثة هامدة.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهرباء أثناء توصيل شاحن داخل منزل أسرته بقرية النوافعة بمركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.
مصرع طفل بصعق كهرباء بالشرقيةالخميس، 20 يوليو 2023 02:05 م
جثة
الشرقية فتحية الديب
لقى طفل مصرعه؛ إثر تعرضه لصعق كهرباء داخل منزل أسرته بقرية النوافعة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى طفل مصرعه؛ إثر تعرضه لصعق كهرباء داخل منزل أسرته بقرية النوافعة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
الموضوعات المتعلقة
تفحم شخصين فى حادث اشتعال تروسيكل بالشرقيةالخميس، 20 يوليو 2023 01:01 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالشرقيةالخميس، 20 يوليو 2023 12:48 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالفيومالخميس، 20 يوليو 2023 12:46 م
إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى الصفالخميس، 20 يوليو 2023 12:16 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة