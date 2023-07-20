مصرع طفل بصعق كهرباء بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى طفل مصرعه؛ إثر تعرضه لصعق كهرباء داخل منزل أسرته بقرية النوافعة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول الطفل إبراهيم ن م، 10 سنوات، مقيم بقرية النوافعة بمركز فاقوس، جثة هامدة.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهرباء أثناء توصيل شاحن داخل منزل أسرته بقرية النوافعة بمركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.







