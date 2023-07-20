مسئولو الدعوة الإلكترونية بالأوقاف فى زيارة لمعرض الكتاب بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد وفد الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية على هامش الدورة التثقيفية لمسئولي الدعوة الإلكترونية بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف عدد 60 إمامًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات الشرقية، والغربية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسكندرية.

يذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نظم زيارة اليوم الخميس لجناح المجلس بمعرض الكتاب مكتبة الإسكندرية وجولة ترفيهية لقلعة قايتباي بالإسكندرية، وذلك بحضور الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تجميع المخطوطات وتحقيق كتب التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يذكر أن أطلقت مديرية الاوقاف بالإسكندرية حمل توعوية وصحية في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وجاءت الحملة ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للطفل 2023، بمسجد محمد موسي بالعجمي، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، والشيخ محمد بلال مدير إدارة أوقاف العجمي والدخيلة، والدكتورة جيهان حسن مدير منطقة العجمي الطبية، وفريق الأطباء والتمريض المعاون لها، والشيخ أبو المعارف أحمد إمام وخطيب المسجد، وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفي للطفل.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل نشاط مشرف وجهد مشكور لوزارة الأوقاف، وأثبت فاعلية ونجاحًا منقطع النظير، ويعكس الدور الرائد لوزارة الأوقاففي نشر الفكر الوسطي.

فيما أكد مدير مديرية أوقاف الإسكندرية أن البرنامج الصيفي لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.